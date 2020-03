Un aiuto a domicilio

Anche San Giorgio opta quindi per l'ausilio della consegna a domicilio sul modello di quanto già fatto da diversi comuni della zona, da Canegrate a Villa Cortese.

La solitudine, nei tempi del Covid-19, rischia di essere un nemico in più. E proprio per coloro che ne soffrono e hanno quindi esigenze primarie ma non possono contare su chi gliele possa soddisfare immediatamente, il comune ha messo a disposizione un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. Per beneficiarne occorrrerà contattare il numero dell'ufficio servizi sociali ovvero lo 0331-40.15.64 interno 9 da lunedì a venerdì negli orari d'ufficio "Il servizio - precisa il sindaco Walter Cecchin - è dedicato solo alle persone che non hanno parenti, amici o conoscenti che in questo periodo possano aiutarli nelle piccole attività quotidiane". Anche San Giorgio opta quindi per l'ausilio della consegna a domicilio sul modello di quanto già fatto da diversi comuni della zona, da Canegrate a Villa Cortese.