"Vogliamo aprire nuovi reparti"

"Parte del nuovo decreto è stato proposto dal Presidente Attilio Fontana - ha dichiarato l'Assessore al Welfare Giulio Gallera - l'unico modo per vincere la sfida contro questa pandemia è evitare di contagiare e di essere contagiati. Ridurre al massimo i contatti con le altre persone e tenere le distanze reciproche. Ormai sono 21 giorni che come Regione combattiamo questa sfida e per ora il sistema ha retto 'con i denti' a quello che sta succedendo. Il rischio era che questo virus colpisse in maniera anche più violenta zone del Paese in cui non vi è un sistema sanitario come il nostro. Forse si poteva dare una maggior stretta alle attività produttive".

Più delicata la parte dei 'numeri': "Le misure attuate da oggi e negli ultimi giorni sono troppo recenti per avere già dei risultati - commenta Giulio Gallera - li vedremo solo alla fine della prossima settimana. Salgono ancora i numeri della Regione Lombardia, arrivando a un totale di 8.725 casi positivi di Coronavirus, 1445 casi in più rispetto al giorno precedente che aveva registrato un aumento simile (pari a 1.489 casi). Degli 8.725 contagiati totali 4.247 sono pazienti ricoverati, più altri 605 in terapia intensiva. Anche il numero dei morti sale toccando quota 744, 127 in più di ieri. Non sono crescite esponenziali ma in linea - prosegue - il problema per i nostri Ospedali è che i nuovi pazienti (oggi circa 400) rimangono poi tutte in Ospedale. Per noi la sfida è ricollocare altrove chi sta meglio altrimenti non possiamo più gestire quelli nuovi. Crescono i dimessi ma anche purtroppo i decessi (127 in più). La zona più colpita è ancora una volta la provincia di Bergamo e Brescia. I numeri dalla zona rossa invece sono sempre meno, quella quindi è la strada giusta da mantenere.

Le terapie intensive sono a 1067 posti, solo oggi ne abbiamo aperte 110, con un lavoro incredibile - dichiara Giulio Gallera - La risposta del sistema c'è ed è importante. Nei prossimi giorni altre 16 al San Carlo e in altri Ospedali. Poi la strategia è ridurre il numero dei pazienti presenti soprattutto verso Lodi, Bergamo, Brescia e Cremona.

Con il sistema socio-sanitario collaboriamo con le strutture della sanità privata. Non ci sono pubblico e privato ma tutto insieme. Ora non servono concorsi per assunzioni ma semplici avvisi per velocizzare l'introduzione di nuovo personale (650 domande pervenute in soli due giorni). 100 sono già state valutate e inserite negli Ospedali di riferimento".

"I tamponi fatti sono oltre 29.000 e l'ipotesi della Fiera per realizzre 500 posti per terapia intensiva è un progetto concreto che stiamo studiando con la Protezione Civile".

Seguono i casi per provincia:

BG 2136

BS 1598

CO 98

CR 1302

LC 199

LO 1123

MB 130

MI 1146 di cui 451 a Milano città

MN 169

PV 468

SO 23

VA 98