Coronavirus: altri 2 casi a Inveruno

Dopo i 3 casi di ieri, altre 2 persone si aggiungono al conteggio dei casi di Coronavirus ad Inveruno.

Cresce ancora il numero dei contagi da Coronavirus ad Inveruno. Per tanti giorni la comunità inverunese era uscita indenne dalla conta giornaliera, ma oggi si aggiungiungono altre 2 persone positive alle 3 annunciate ieri. Un susseguirsi di episodi che preoccupa sicuramente la popolazione cittadina e che non può che rinnovare l'appello a rimanere in casa salvo situazioni straordinarie o di emergenza. Ecco il messaggio del Sindaco Sara Bettinelli: " Buon pomeriggio a tutti. Anche oggi il report di Ats ci fornisce notizie, purtroppo, non buone. Le persone risultate positive al Covid-19 sono complessivamente 5.

Prima di tutto esprimo vicinanza a nome mio e di tutti voi ai nostri concittadini ed alle loro famiglie in un momento così difficile.

Il monitoraggio anche delle persone in quarantena è stato avviato questa mattina, e siamo pronti a supportare tutti loro nelle diverse necessità che possono avere.

Ricordo che chi deve porsi in quarantena obbligatoria viene contattato direttamente da Ats e successivamente da me, che ho il compito, assieme alle Centrale Operativa Comunale, di seguire direttamente ogni singola situazione.

Per chi invece presume di aver avuto contatti diretti o indiretti ma non è stato contattato da Ats, per precauzione sua e di tutti, è opportuno che senta il medico curante ed eventualmente si ponga in una sorta di quarantena volontaria in via precauzionale.

Chiedo a tutti cortesemente di non ricorrere il pettegolezzo che crea allarmismo irrazionale. Invito invece per qualsiasi dubbio in materia sanitaria a contattare il proprio medico di base e per infomazioni generali ricordo che sono stati attivati i seguenti servizi comunali:

La linea telefonica diretta: 3534056360

L’indirizzo email: lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it"