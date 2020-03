Polizia locale su appuntamento

In riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020 e alle relative misure, l’ufficio di Polizia Locale sarà accessibile per reali e motivate esigenze solo previo appuntamento telefonico.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - In riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020 e alle relative misure di accesso con modalità contingentate, o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone al fine di tutelare la salute di tutti, l’ufficio di Polizia Locale sarà accessibile per reali e motivate esigenze solo previo appuntamento telefonico al seguente numero 0331/883093. Non esitate a chiamare anche per informazioni, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19 e la domenica dalle 7.30 alle 13. Le limitazioni sono in vigore sino al 3 Aprile 2020 e/o comunque salvo successive e diverse disposizioni.