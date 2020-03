COVID-19: Corbetta, Marcallo e Robecco

Ancora tre casi positivi di coronavirus. A Robecco sul Naviglio, Marcarllo con Casone e a Corbetta. Sono stati i Sindaci dei comuni interessati a comunicarlo ai cittadini.

Ancora due casi positivi di coronavirus. A Robecco sul Naviglio e a Corbetta. Sono stati i Sindaci dei comuni interessati a comunicarlo ai cittadini. “La notizia di un nostro concittadini risultato positivo al Covid-19 mi rattrista – ha detto il Sindaco Fortunata Barni - ma deve vederci uniti e determinati per affrontare con buon senso questo particolare momento. Risponderemo mettendo in pratica senso di responsabilità e rispetto puntuale delle regole. È il momento di riscoprirci comunità e far battere il cuore grande di Robecco! Abbiamo una lunga tradizione di associazionismo, altruismo e solidarietà, un’esperienza preziosa che saprà sostenerci in questa situazione nuova affinché nessuno si senta solo. Abbiamo attivato misure straordinarie per anziani e disabili e stiamo lavorando, di concerto con gli altri Sindaci dei Piani di Zona”. Anche Marco Ballarini, Sindaco di Corbetta, ha comunicato la notizia di una positività nel suo comune. “Porgo tutta la mia vicinanza e solidarietà alla sua famiglia in questo momento difficile. – ha detto - Il controllo e il monitoraggio della situazione è totale e costante, l’Amministrazione Comunale è in contatto diretto con la direzione di ATS. Confermo e sottolineo che sul nostro territorio non è stato segnalato un focolaio ne sono state richieste nuove misure di prevenzione e restrizione oltre a quelle già diramate da Ministero della Salute e Regione Lombardia, in ottemperanza alle Ordinanze e ai D.P.C.M.”.

Un altro, ennesimo, caso arriva da Marcallo con Casone. L'avviso, anche in questo caso, è arrivato dal Sindaco Marina Roma: "Ho ricevuto la comunicazione ufficiale che un nostro concittadino potrebbe essere stato contagiato e che sono state attivati tutti i protocolli previsti dalle autorità sanitarie. Il mio pensiero va alla persona coinvolta che mi auguro possa uscire dalla quarantena in buone condizioni di salute, alla sua famiglia alla quale sono rivolti i servizi di emergenza che abbiamo attivato.

Siamo tutti consapevoli di vivere un momento difficile ma dobbiamo capire tutti, ma proprio tutti, che il rispetto delle regole imposte e dei protocolli sanitari diventa vitale. Senza panico ma con la giusta dose di consapevolezza e responsabilità che la serietà del momento richiede. Il miglior modo per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro rispetto verso chi è stato colpito è contenere la diffusione del virus cioè rimanere in casa o uscire solo per vera necessità, evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati e osservare le norme igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Io sono quotidianamente in contatto con gli altri Sindaci del territorio, con i nostri medici di medicina generale, con ATS e Regione Lombardia per verificare e monitorare costantemente la situazione. Chiedo a tutti la massima collaborazione".