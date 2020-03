Legnano: Ospedale hub per urgenze neurologiche stroke, cardiologiche interventistiche e cardiochirurgiche

In Lombardia i dati aggiornati sono impressionanti, sono quelli di “una battaglia sempre più difficile, il sistema sanitario regge perchè fatto da uomini e donne straordinari"

L'assessore al Welfare Gallera, nel resoconto di Regione Lombardia di domenica 8 marzo, nella prima giornata che vede in vigore il nuovo DPCM del governo, riassume gli aggiornamenti principali messi in atto per gestire questa “situazione complessa, delicata e molto convulsa”. Ieri l'allarme e la presa di posizione degli Intensivisti lombardi aveva richiamato all'urgenza di provvedimenti per un fenomeno “impossibile da gestire”, così come era stato chiesto di recepire con serietà e determinazione la voce di Regione Lombardia, condividendo la necessità espressa dai sindaci dei Comuni capoluogo di misure forti per mandare un messaggio chiaro ai concittadini e creare indicazioni per contrastare in maniera efficace la diffusione del contagio.

In Lombardia i dati aggiornati assomigliano a quelli di “una battaglia sempre più difficile, il sistema sanitario regge perchè fatto da uomini e donne straordinari che adottano misure innovative per riuscire a garantire le migliori cure ai pazienti”, ma il “bollettino impressiona”: 4.189 contagiati totali, di cui 2.117 pazienti ricoverati, più altri 399 in terapia intensiva (in Lombardia i decessi ammontano a 257, +67% in un giorno). Seguono i casi per provincia: BG 997, BS 501, CO 27, CR 665, LC 53, LO 853, MB 59, MI 406 di cui 171 a Milano città, MN 56, PV 243, SO 6, VA 32.

Al bisogno di creare nuovi posti letto in ospedale per accogliere e gestire un numero crescente di persone ricoverate sono stati individuati alcuni ospedali per gestire alcune patologie specifiche.

“Abbiamo individuato 18 ospedali HUB che si occuperanno dei grandi traumi, delle urgenze neurochirurgiche, neurologiche stroke e cardiovascolari. L’obiettivo è quello di creare maggiore disponibilità negli altri ospedali per pazienti affetti da Covid-19”.

“Sugli ospedali Hub - spiega Gallera - si concentra l’attività di erogazione delle prestazioni relative alle reti tempo dipendenti (es. infarto, ictus..) e alle patologie le cui cure non possono essere procrastinate. Questi presidi dovranno garantire l’accettazione continua nelle 24 ore di tutti i pazienti che si presentano, potendo anche contare su più equipe disponibili di cui almeno una in guardia attiva, con un percorso separato e indipendente per pazienti affetti da Covid-19 rispetto agli altri pazienti e svolgere la propria attività attraverso la collaborazione di equipe provenienti e messe a disposizione da altri erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto”. Riportiamo gli hub identificati.

Trauma maggiore: Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, Spedali Civili di Brescia e Ospedale di Varese

Trauma maggiore pediatrico: CTS Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Urgenze neurochirurgiche: Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, Spedali Civili di Brescia e Ospedale di Varese, IRCCS Besta di Milano

Urgenze neurologiche stroke: Ospedali Civili di Brescia, IRCCS Humanitas Milano, Ospedale Sant’Anna di Como, Ospedale di Varese, IRCCS San Matteo di Pavia, Ospedale Carlo Poma di Mantova (in collaborazione con equipe di Cremona), Ospedale di Legnano, San Gerardo di Monza, Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda e Ospedale di Lecco

Urgenze cardiologiche interventistiche: Ospedali Civili di Brescia, Poliambulanza di Brescia, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Ospedale di Sondrio, Ospedale di Varese, IRCCS San Matteo di Pavia, Carlo Poma di Mantova, Ospedale di Legnano, San Gerardo di Monza, Monzino, Ospedale San Paolo, Ospedale San Raffaele, Ospedale di Lecco. Esclusivamente per attività di elettrofisiologia d’urgenza rimane attiva anche la struttura dell’IRCCS San Donato

Urgenze cardiochirurgiche e di chirurgia vascolare: IRCCS Monzino, Poliambulanza di Brescia, Ospedale di Legnano e Ospedale San Raffaele

Urgenze cardiochirurgiche pediatriche: IRCCS San Donato