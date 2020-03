Coronavirus: Arluno e Vittuone

Si segnalano i due nuovi pazienti positivi ad Arluno e Vittuone.

Mentre il Governo va verso misure sempre più drastiche per provare a contenere l'espansione del Coronavirus e la Lombardia si appresta a una chiusura quasi totale,

altri casi emergono nel nostro territorio. Più nello specifico si segnalano i due nuovi pazienti positivi ad Arluno e Vittuone. Negli Ospedali di Legnano e Magenta si susseguono poi i pazienti in osservazione e in attesa di tampone creando disagio anche nelle strutture sanitarie locali.