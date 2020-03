"Raccogliete la cacca dei cani"

Una serie di cartelli appesi tra il parchetto di via Alessandro Volta a Turbigo e alcune vie accanto. "L'invito a raccogliere gli escrementi di animali, troppo spesso lasciati".

Una serie di cartelli appesi tra il parchetto di via Alessandro Volta a Turbigo ed alcune vie attorno. Un messaggio, o meglio un avviso per tutti i proprietari di animali, perché, purtroppo, è ormai una triste consuetudine la presenza costante e continua di escrementi di cani. Padroni, insomma, che portano i loro 'amici a quattro zampe' a fare i bisogni in quei luoghi e che, poi, fregandosene del decoro urbano e dell'igiene li lasciano lì come se niente fosse. E, così, ecco, adesso, appunto questa comunicazione. "Avviso importante - si legge - Purtroppo sono sempre più presenti nelle nostre strade e nei giardini escrementi di cani. Tutto ciò è indecoroso e non più sopportabile per una società civile. Anche io ho dei cani e da sempre raccolgo i loro escrementi. Vi esorto a cambiare atteggiamento e a raccogliere gli escrementi dei vostri amati animali, nel rispetto degli altri cittadini e dell'ambiente. Grazie a tutti".