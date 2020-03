Coronavirus: un caso anche a Dairago

È il sindaco del Comune di Dairago, Paola Rolfi, appresa la notizia da ATS Città Metropolitana, ad annunciare la positività di un concittadino al tampone Covid-19.

Purtroppo, in queste giornate, vengono confermati casi di persone positive al Covid-19 anche nel nostro territorio. Così a Dairago: oggi è giunta da ATS Città Metropolitana la notizia di un cittadino, risultato positivo al tampone del Coronavirus; subito sono stati attivati tutti i protocolli previsti.

"Comprendo tutte le preoccupazioni, la paura è un sentimento naturale, ma va razionalizzata, non alimentata. Altrimenti si perde la cognizione di sé e delle cose" - commenta il sindaco del Comune di Dairago, Paola Rolfi, comunicando la notizia - "Il mio primo pensiero va a questa persona ed ai suoi cari. A loro va la nostra vicinanza e soprattutto il nostro rispetto".

Non bisogna però farsi prendere dal panico, ma affrontare questa situazione con lucidità: "Avremmo preferito che nessuna persona della nostra comunità fosse toccata dal contagio, ma sono sicura che tutti noi sapremo affrontare questa situazione con senso di responsabilità, senza farci travolgere da timori irrazionali", invita il primo cittadino.

Lo sforzo e l'impegno messo in campo in Lombardia e in tutta Italia per fronteggiare la diffusione del Coronavirus è indiscutibile. "Stanno facendo un grande lavoro, siamo tra le grandi eccellenze sanitarie al mondo. Approfitto per ringraziare tutto il personale sanitario, i medici di base della nostra comunità e i nostri dipendenti comunali che giornalmente assicurano i servizi alla collettività senza riduzione di orario, garantendo l’efficienza - continua Paola Rolfi, sindaco di Dairago - Noi Sindaci facciamo tutto quanto le autorità governative, regionali e sanitarie ci indicano. Lo facciamo e continueremo a farlo".

Importante ora attenersi alle indicazioni, seguendo i comportamenti necessari per limitare il contagio. "Non perdiamo la nostra voglia di normalità e di vita insieme a chi ci è più vicino, con prudenza, ma nella maniera più serena possibile. Dairago c'è e insieme affronteremo nel modo migliore anche questa prova: lo stiamo già facendo". Fondamentale, però, il senso di responsabilità di ognuno.