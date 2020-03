COVID-19: un caso a Santo Stefano Ticino

“Cari concittadini purtroppo vi devo informare che abbiamo riscontrato il primo caso di Coronavirus a Santo Stefano Ticino. Si tratta di una persona di 71 anni".

L'annuncio arriva direttamente dal Sindaco Dario Tunesi, che con un messaggio Facebook ha voluto informare la popolazione del primo caso in paese.

Ecco il messaggio: “Cari concittadini purtroppo vi devo informare che abbiamo riscontrato il primo caso di Coronavirus a Santo Stefano Ticino. Si tratta di una persona di 71 anni, affetta da diverse patologie che in questo momento è ricoverata all’ospedale”.

Come da prassi, anche la moglie e la figlia dell’uomo si sono sottoposte a loro volta al tampone di cui si attende l'esito.

“Per quanto riguarda il Comune – ha dichiarato il Sindaco Dario Tunesi – abbiamo avviato immediatamente il protocollo di sicurezza informando la Protezione Civile, la Prefettura, Ats e la Regione e siamo in attesa di disposizioni. In questa fase evitate qualsiasi contatto“, conclude il sindaco".