Lavori in Comune

Interventi nel palazzo Municipale: alcuni sono già stati fatti, altri vedranno la luce nei prossimi mesi. Efficientamento energetico, climatizzatori e infissi.

Una parte sono già stati fatti, un’altra dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi (molto probabilmente dopo l’estate). Lavori nel palazzo Municipale e in alcune strutture adiacenti. “Si tratta di interventi necessari e che hanno riguardato e riguarderanno l’efficientamento energetico, il posizonamento di climatizzatori e la sostituzione degli infissi - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Alcune aree del Comune sono state risistemate, per quanto concerne le rimanenti, invece, ci attiveremo entro quest’anno”. Come detto, dunque, le attenzioni si sono concentrate e si concentreranno sulla parte energetica, sui climatizzatori e sugli infissi; opere che, insomma, partendo dal presente guardano al futuro in ottica di ammodernamento e di un ambiente sempre più a misura dei dipendenti e degli utenti.