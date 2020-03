Coronavirus: riunione sindaci

Emergenza Coronavirus: i sindaci dell'Alto Milanese si stanno incontrando proprio in queste ore, per confrontarsi e ragionare sulle azioni congiunte da intraprendere.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di domenica 1 marzo lo hanno ricevuto e letto nei dettagli. Proprio in queste ore, i sindaci dell'Altomilanese sono di nuovo in riunione per decidere le azioni congiunte da intraprendere per continuare la prevenzione dall'emergenza Coronavirus per i rispettivi territori. Un primo orientamento comune, però, esiste già e lo esprime il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin: "Ci preme confermare - scrive - che l'attività scolastica di ogni genere e grado è sospesa".