Carnevale di Galliate 2020

Un compleanno da 50 candeline. È questo il traguardo raggiunto dal Carnevale di Galliate, che ha festeggiato questa edizione 2020 in modo ancora più speciale. Anzi, lo ha fatto per due settimane con l’inaugurazione della mostra ‘Galliate e i suoi primi 50 anni di Carnevale’ e la serata in Castello con canti, video, immagini e aneddoti. Poi la sospensione per il coronavirus, ma almeno per le prime domeniche, si è potuto sfilare donando un po' di gioia ai bambini.