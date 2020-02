Mascherine in dono

Il bellissimo gesto di Alessandro Notarbartolo, ceo di Tabbid, il social network dei lavoretti. Ha donato, infatti, le mascherine alle farmacie e alla 'Azzalin'.

La situazione di emergenza scatenata dal Coronavirus sta facendo emergere anche gesti di grande generosità e aiuto reciproco. Per esempio, a Inveruno, alle farmacie son state donate 300 mascherine da Alessandro Notarbartolo, ceo di Tabbid, il social network dei lavoretti, nonché cittadino inverunese. “Le avevo in deposito come rifornimento per il Tabbid Market, ma ora servono di più ai soggetti fragili del mio paese – ci spiega Notarbartolo – Così, di comune accordo con il sindaco Sara Bettinelli, ho deciso di donarle alle farmacie, che potranno devolverle gratuitamente a tutti coloro che hanno parenti anziani. Ne ho destinate una cinquantina anche alla RSA Azzalin”. Un gesto che scaturisce dal cuore, ma soprattutto dall'esperienza: “Ho mio papà con gravi patologie polmonari, so cosa vuol dire e comprendo la paura. È un piccolo gesto, ma che può aiutare in questa situazione d'emergenza”. “Quando parlo del meglio della nostra comunità, parlo di esempi come questo – commenta il primo cittadino Bettinelli – Grazie a Tabbid!”.