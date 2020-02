Coronavirus: primo caso a Busto

Primo caso nella provincia di Varese. Si tratta di un pensionato di 74 anni, che si trova ora nel reparto di infettivologia. Attivate tutte le specifiche procedure.

Primo caso di Coronavirus in provincia di Varese. Si tratta di un pensionato di 74 anni di Busto Arsizio che si è presentato in pronto soccorso. Subito il nosocomio ha attivato il protocollo di presa incarico del paziente come prevede la procedura, ricoverando l'uomo nel reparto di infettivologia. Il direttore generale ha assicurato che tutti i criteri di sanificazione degli ambienti del protocollo sono state avviate. Sono iniziate, in parallelo, poi, le procedure di verifica delle persone entrate in contatto con il paziente per fare i controlli previsti.