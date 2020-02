"I tuoi figli e nipoti ti sono vicini in questo giorno unico e irripetibile - ci commentano- ti vogliono bene e porgono tanti Auguri per i tuoi 100 anni".

Cent'anni non si compiono così facilmente... è un traguardo davvero unico, meraviglioso, da festeggiare con i parenti e gli amici con cui si ha vissuto questo secolo di storia. Succede anche oggi, a Castano Primo, per i 100 anni di Lodia Visentin, nata in provincia di Padova esattamente il 27 febbraio 1920.

"I tuoi figli e nipoti ti sono vicini in questo giorno unico e irripetibile - ci commentano- ti vogliono bene e porgono tanti Auguri per i tuoi 100 anni".

Un giorno di festa, oggi, ma anche una testimonianza importante di una vita vissuta, giorno dopo giorno, con amore per la famiglia e le persone care.

"La signora Lodia ha davvero vissuto una vita umile dedita al lavoro e alla famiglia - ci raccontano - Proveniente dal Veneto ,dalla provincia di Padova, da una famiglia numerosa.

Trasferitasi successivamente con il marito Luise Valente e i figli Gianni, Franco e Franca nel mantovano come lavoratori della campagna. Arrivarono a Castano Primo nel 1959 trovando lavoro in varie concerie. L'invalidità alle gambe hanno costretto Lodia, prima ancora dell' età pensionabile, ad abbandonare il lavoro e dedicarsi completamente alla famiglia e ai nipoti. Attualmente vive nella sua abitazione con i figli".

L'Amministrazione comunale di Castano Primo, nella persona del Sindaco Giuseppe Pignatiello, ha voluto essere vicino a Lodia con una particolare pergamena ed il dono del libro 'Castano Primo da borgo a città', un segno simbolico, ma molto significativo della festa di tutta la comunità castanese per la loro concittadina.