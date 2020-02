Una Salumeria... storica

Tra i riconoscimenti segnalati oggi anche la 'Salumeria Cattaneo' di Cuggiono, attiva dal 1970 e punto di riferimento per tanti cittadini cuggionesi.

Regione Lombardia ha aggiunto 246 nuove attività storiche e di tradizione alle 2011 imprese che già sono inserite nello speciale elenco regionali. Tra queste nuove attività, identificate dal primo provvedimento del 2020 dell'assessorato allo Sviluppo economico, 131 sono i negozi storici, 72 i locali storici e 43 le botteghe artigiane storiche.

I requisiti

Regione Lombardia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

Tra i riconoscimenti segnalati oggi anche la 'Salumeria Cattaneo' di Cuggiono, attiva dal 1970 e punto di riferimento per tanti cittadini cuggionesi. Situata in via San Rocco, a pochi passi dalla centralissima piazza San Giorgio, con i prodotti di gastronomia e vendita, ogni giorno, con grande simpatia, passione e qualità garantisce un servizio di prima scelta per tanti cittadini.