Scuole nel fine settimana

Coronavirus: quando riapriranno gli istituti scolastici. Ad oggi, sembrerebbe che la decisone verrà presa nel fine settimana. Costante monitoraggio della situazione.

Coronavirus: quando la riapertura delle scuole? La decisione, con ogni probabilità, dovrebbe essere presa nei prossimi giorni (più precisamente nel fine settimana). E in quell'occasione, infatti, che si deciderà, dopo attente analisi e confronti specifici, se prolungare l'ordinanza in vigore (che ad oggi vede gli istituti scolastici riprendere la normale attività dal 2 marzo) oppure far ripartire la macchina scolastica. Lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana in un collegamento radio. Il governatore ha spiegato che per vedere i risultati delle ordinanze ci vuole una settimana e dunque "Ci ritroviamo per fare il punto sulla situazione e decideremo se si nota un'inversione o è troppo presto". Stesso discorso per l'apertura degli stadi. "Entro domenica faremo la nuova ordinanza - ha detto l'assessore Giulio Gallera - già da oggi stiamo iniziando a ragionare tra di noi e con le altre Regioni. Sabato in qualche modo avremo predisposto i provvedimenti perché domenica scade l'attuale ordinanza".