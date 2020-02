Coronavirus: linea verde con il Comune

Castano ha istituito una Linea Verde diretta con i cittadini che possono aver avuto collegamenti o contatti con le zone a rischio epidemiologico.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di istituire una Linea Verde diretta con i cittadini che possono aver avuto collegamenti o contatti con le zone a rischio epidemiologico. A Castano, comunque, non ci sono casi di contagio da COVID-19. Considerato che i numeri attivati da ATS e Regione Lombardia per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus sono intasati dalle chiamate e risulta difficoltoso mettersi in contatto, abbiamo attivato l’indirizzo mail comunicazione [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it, al fine di fare da tramite rispetto alle segnalazioni dei Cittadini di Castano Primo che hanno avuto collegamenti o contatti con le zone a rischio epidemiologico. Numero dedicato 1500, numero verde di Regione Lombardia 800.89.45.45 (chiamare il 112 solo per reali emergenze sanitarie).