Coronavirus: tre contagiati

Sono tre le persone in Lombardia risultate positive al Coronavirus. Subito avviata una task force regionale, per mettere in campo tutte le procedure necessarie specifiche.

"Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie".

Lo comunica l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. In base alle prime informazioni il 38enne non sarebbe stato di recente in Cina ma avrebbe avuto contatti con altri altri italiani tornati dalla Cina.

ULTIMI AGGIORNAMENTI

Secondo le ultime notizie, sarebbero altre due le persone risultate positive al Coronavirus. Una è la moglie del 38enne, già in queste ore ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso; il secondo, invece, un cittadino che sarebbe venuto in contatto con lo stesso uomo.