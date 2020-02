McDondald's a Busto Garolfo

McDondald's arriva a Busto Garolfo e assume 40 persone. Il ristorante verrà inaugurato ad aprile. Entro il 24 febbraio sarà possibile candidarsi on-line. Ecco come fare.

McDondald's arriva a Busto Garolfo e assume 40 persone. Il ristorante verrà inaugurato ad aprile. Entro il 24 febbraio sarà possibile candidarsi on-line, per potere, poi, accedere ai colloqui individuali. L'OFFERTA - Il McItalia Job Tour fa tappa a Busto Garolfo, il 26 febbraio. L'evento itinerante di selezione del personale targato McDonald’s arriva nel milanese per cercare personale (circa una quarantina di persone) da destinare al nuovo ristorante che verrà inaugurato in città ad aprile. Un'imperdibile occasione per conoscere i candidati, dando a loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno, sul mondo McDonald’s e sul lavoro che andranno a svolgere, una volta selezionati. I NUMERI - Negli ultimi due anni McDonald's Italia ha dato lavoro a più di 3000 persone, nel 92% dei casi assunte con una forma contrattuale stabile. Il 55% dei lavoratori ha meno di 29 anni e più del 60% è rappresentato da donne. Chi entra nella grande famiglia di McDonald's può realizzare i suoi progetti e crescere, sia a livello personale che professionale. L'impegno di ogni persona viene riconosciuto e considerato il segreto del successo di tutto il team. COME PARTECIPARE - Per accedere ai colloqui, è prima necessario candidarsi on-line dal sito www.mcdonalds.it/entra-nel-team. McDonald's contatterà direttamente i selezionati, dando loro tutte le informazioni necessarie.