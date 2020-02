Campioni di sport a Villa

Da Marta Amani e Martina Rabbolini: lo sport è protagonista in quel di Villa Cortese, per l'orgoglio del sindaco e pensando anche ad eventuali strutture future.

I recenti successi di Marta Amani nell'atletica leggera lo hanno confermato: Villa Cortese è sì un Comune di piccole dimensioni, ma ha grandi eccellenze sportive. Anche mettendo il naso fuori dalle piste e andando alla vasca ce ne si rende conto con le imprese della nuotatrice Martina Rabbolini. E pure a voler considerare chi ancora non ha raggiunto traguardi tanto significativi e conta di poterli ottenere un giorno, l'atletica leggera a Villa Cortese gode di ottima salute. E' lo stesso sindaco Alessandro Barlocco a sottolinearlo con legittimo orgoglio: "I ragazzi che fanno attività di atletica nella Polisportiva - dice - sono circa una trentina, vi è un grande lavoro di preparazione e di coinvolgimento". E chissà che l'effetto Amani non possa ampliare ulteriormente il novero dei praticanti questo sport. Ma sport vuole dire strutture. E qui il discorso si dilata, perché Barlocco ammette che, "Sì, la pista di atletica l'abbiamo, però, per quanto riguarda gli allenamenti più specifici, i nostri atleti si allenano in strutture esterne al nostro paese". Ergo, per allenamenti di taglio particolarmente tecnico, dovrebbe farsi strada l'idea di una pista d'atletica rinforzata. Il primo cittadino è affascinato dall'idea, ma, da amministratore, comprende che l'operazione non comporterebbe proprio pochi soldi da sborsare. "Certamente una pista più attrezzata è qualcosa a cui è capitato di pensare - afferma - ma dobbiamo tenere conto anche dei costi che si aggirerebbero, a quanto abbiamo appreso informandoci, sui 400 mila euro; è un investimento importante sul quale bisogna riflettere molto bene prima di metterlo in campo". Quindi il progetto, per ora, non è in calendario, ma certo se Villa Cortese dovesse seguitare a mietere successi di una certa rilevanza, forse l'idea tornerà a illuminarsi. Questa, però, è storia non ancora scritta e di cui non si conoscono i successivi capitoli.