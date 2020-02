Nicolò e Dennis nel video di Gualazzi

Dennis Coghene, allievo del Centro Danza di Maura Paparo di Magenta, e Nicolò Besozzi, insegnante di hip hop della scuola, nel video di 'Carioca' di Raphael Gualazzi.

Un’inquadratura in penombra, dita che battono sui tasti di un pianoforte, i tavolini di un locale con un pubblico immobile... è l’inizio del video di ‘Carioca’, il brano che Raphael Gualazzi ha portato sul palco del Festival di Sanremo. E che vede protagonisti Dennis Coghene, allievo del Centro Danza di Maura Paparo di Magenta, e Nicolò Besozzi, insegnante di hip hop della scuola. Sulle note della coinvolgente opera ultima del cantautore di Urbino, Nicolò si scatena quasi preso da un ritmo interiore, fino a trovare “gli occhi scuri e pelle carioca” della bella protagonista del testo. “L’idea da trasmettere era proprio quella: la musica entra nel mio corpo sotto forma di energia e comincia a muoverlo, senza che io sia padrone dei movimenti - ci racconta lo stesso Nicolò - Mi hanno lasciato molta libertà, non c’era una vera e propria coreografia anche perché le ore di registrazione sono state pochissime”. E com’è stato sentire in anteprima una canzone ‘top secret’? “In questo genere di progetti, agli addetti ai lavori il brano viene inviato in anticipo. Ovviamente, però, si firmano un sacco di carte e clausole di riservatezza con le case discografiche. Una sorta di segreto professionale”. E Dennis? “È un mio allievo che si sta dedicando molto alla danza, sta studiando diversi stili e spera di trasformare questa sua passione in un lavoro. È un ragazzo che ha tante doti e devo dire che è stato molto bravo e professionale”. E invece tu, da grande, che cosa vuoi fare? “Ballare per una star della musica come Janet Jackson o Missy Elliott. So che dovrei andare incontro a grossi sacrifici, forse in questo momento non sono pronto: sono appagato dalla professione di insegnante, gratificato dal ballare in una compagnia”.