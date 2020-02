Ragazza investita da un toro

La giovane ha riportato contusioni al collo, alla schiena e agli arti superiori, oltre alla grande paura per la vicenda.

Momenti di paura questa mattina ad Abbiategrasso, quando una ragazza di diciassette anni è stata aggredita da un toro. Immediato l'intervento dei soccorsi giunti sul posto per soccorrere la ragazza, trasportata poi in codice giallo all'ospedale di Magenta. La giovane ha riportato contusioni al collo, alla schiena e agli arti superiori, oltre alla grande paura per la vicenda. L'animale è stato poi bloccato dalle autorità in via per Castelletto.

Una vicenda inverosimile che fortunatamente si è risolta per il meglio.