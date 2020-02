Casa Famiglia: doppio evento

Alla 'E. Azzolin' di Inveruno celebrata la 'Giornata del Malato' e grande festa per i cento anni di Giovanna Rabbolini. Giorni davvero intensi, vissuti tutti assieme.

La Casa Famiglia 'E.Azzalin' a Inveruno si conferma un luogo aperto e al centro del territorio dove i residenti vivono a stretto contatto la realtà circostante, autentica fucina d’iniziative. E’ stato così anche in questi giorni, dove all’interno della struttura socio sanitaria di Sodalitas sono stati organizzati due momenti particolari. Il primo è andato in scena martedì 11 Febbraio, in occasione della Giornata del Malato. Nell’occasione, infatti, è stata celebrata in modo solenne una Santa Messa per la Madonna di Lourdes, alla presenza del Parroco Don Marco Zappa, che ha concelebrato la funzione religiosa insieme ai sacerdoti don Francesco Rocchi e don Lamberto Leva. Al momento di raccoglimento erano presenti anche le Suore di S. Anna, i volontari di Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) , Croce Azzurra e una rappresentanza del coro parrocchiale. “Nel salone gremito da residenti, famigliari, volontari ma anche tanti ammalati del paese si è celebrata la messa cui poi è seguita l'adorazione del Santissimo e la breve processione aux flambeaux alla grotta della Madonna nel giardino della Casa. E' seguita una merenda con dolci offerti dall'enoteca Degustami di Inveruno, che cogliamo l'occasione di ringraziare, molto apprezzata da tutti i presenti” commenta la Coordinatrice della Casa Famiglia Daria Chiodini. Mercoledì 12 Febbraio, altro appuntamento speciale per festeggiare i cent’anni di Giovanna Rabbolini, residente in Casa Famiglia ormai dal lontano 2008. Un altro pomeriggio all’insegna della voglia di stare insieme e della serenità, arricchito dalla presenza di numerosi ospiti. Accanto, infatti, a famigliari e conoscenti, oltre al Direttore Generale di Sodalitas Michele Franceschina, al Sindaco Sara Bettinelli, al parroco Don Marco e a don Mario Colombini, sempre vicino alla Casa Famiglia, c’erano due presenze davvero particolari: il popolare comico Enrico Beruschi e il cantante Red Pascal invitati dai parenti della signora Giovanna. Una sorpresa particolarmente gradita che ha contribuito a creare un’atmosfera ancora più festosa.