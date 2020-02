Martedì 18 febbraio, alle 21, alla Nuova Terra di Legnano, in via Giolitti 14, presentazione del volume 'La Risurrezione di Cristo nell’arte d’Oriente e d’Occidente'.

Martedì 18 febbraio, alle 21, alla Nuova Terra di Legnano, in via Giolitti 14, presentazione del volume 'La Risurrezione di Cristo nell’arte d’Oriente e d’Occidente', di Emanuela Fogliadini e François Boespflug. La serata è organizzata dalla libreria in collaborazione con l’associazione De Gasperi e a dialogare con gli autori ci sarà Mariangela Grassi. Il volume comprende una rassegna di cinquanta opere di diverse epoche e origini geografiche, accompagnate da un commento storico-artistico e teologico, volte a celebrare la Risurrezione di Cristo, affermazione centrale della fede cristiana. Colmando un’enorme lacuna il libro presenta in una nuova prospettiva sia il carattere multiforme dell’arte cristiana che le recenti domande sul concetto stesso di Risurrezione che animano le discussioni tra i teologi europei dell’ultimo decennio. François Boespflug, teologo, storico dell’arte e storico delle religioni, è professore emerito dell’Università di Strasburgo. È stato editore letterario per le Éditions du Cerf, titolare della Chaire du Louvre nel 2010 e della Cattedra Benedetto XVI a Ratisbona nel 2013. Le sue numerose pubblicazioni si focalizzano sulla storia delle religioni e la rappresentazione del divino. Emanuela Fogliadini si occupa d’iconografia e storia della teologia bizantina-ortodossa. Dottore in Teologia e in Storia del Cristianesimo, è docente di Storia della Teologia dell’Oriente cristiano presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e di Teologia ortodossa presso gli Istituti Superiori di Scienz Religiose di Milano e Pavia. Mariangela Grassi è docente di Storia dell’Arte all’Istituto Tirinnanzi di Legnano.