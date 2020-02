Appuntamento il prossimo 22 febbraio a Sesto San Giovanni. La serata vedrà la presenza della studiosa Annalisa Di Maria con le sue ultime scoperte sulla Gioconda.

Sesto San Giovanni si prepara ad ospitare l’International Committee Leonardo da Vinci e il progetto 'Leonardo The Immortal Light'. Il prossimo 22 febbraio, presso lo spazio Mil, si terrà la 22^ tappa che celebra il genio vinciano in occasione del suo cinquecentesimo anniversario. L’evento inizierà alle ore 18:00 e si terrà all’interno della prima edizione dell’evento Mistica – Festival dei Mondi Esoterici. Durante la serata si presenteranno tutti gli aspetti degli eventi che si sono svolti per le celebrazioni sviluppati in Italia e all’estero. Il comitato internazionale, infatti, organizza eventi in dodici regioni italiane e molti paesi esteri, alla base l’espressione di universalità del genio toscano. Alla base della progettazione sono infatti rappresentati dalla promozione della Pace, attraverso la cultura e la condivisione, per questo motivo facenti parte del progetto troviamo i Centri per l’UNESCO. Un progetto dunque che vuole essere garante dell’eccellenza italiana, e che debba essere promossa e valorizzata sempre più. La serata vedrà la presenza della conferenza della studiosa Annalisa Di Maria con le sue ultime scoperte sull’opera più importante del genio vinciano, la sua Gioconda. Il Libro di Annalisa, dal titolo “Leonardo e la Scuola Neoplatonica”è stato presentato al Salone del Libro di Torino nello Spazio Marche. Una scoperta che, rivoluziona il significato delle opere di Leonardo, una testimonianza archivistica e di studi di laboratorio, per confermare il rapporto di Leonardo con il mondo platonico dell'anima, delle idee e dell'amore. Un viaggio attraverso la simbologia alchemica ed esoterica, che hanno contraddistinto il complesso mondo del maestro, facendolo divenire nell'universo il sommo, il filosofo, l'artista scienziato. Un neoplatonico, il piú grande del suo tempo, l'unico che piú di tutti cercò di rendere l'anima immortale attraverso le parole di Platone e, a creare intorno a sé, quella conoscenza basata sull'esperienza. La Gioconda, l'opera che rappresenta la sua vita, il suo viaggio, tutta la sua arte, attraverso quel viso, Leonardo ha immortalato sé stesso e la bellezza eterna dell'arte. Grazie alla scoperta della studiosa condotta sulle velature della Monnalisa, l’opera di Leonardo acquista una dimensione come non la si era mai vista, come un eco profondo lascia l’ascoltatore in bilico verso l’idea d’immortalità. Il progetto internazionale del tour prende il nome di 'Leonardo The Immortal Light', progetto commemorativo dei 500 anni della morte del genio Vinciano, suddiviso in quindici sezioni, gli eventi avranno il suo termine a maggio 2020. Insieme alla studiosa saranno presenti altri membri del comitato internazionale, tra cui lo scultore premio della Pace nell’arte dell’ONU Andrea da Montefeltro, che per l’occasione illustrerà il premio internazionale a cui gli è stata affidata la creazione e l’opera commemorativa creata appositamente per i 500 anni del genio vinciano. La serata, infatti, ospiterà il Premio Internazionale Leonardo The Immortal Light che viene consegnato solamente a coloro che si siano distinti a livello internazionale e nazionale come eccellenza nel proprio settore. Il premio è stato consegnato a molti personaggi illustri nelle quindici sezioni di progetto, dalla ricerca medica a quella ingegneristica, astronomica, energetica, del settore musicale; per citarne alcuni dalla Scuderia Ferrari al Premio Oscar Nicola Piovani e a tutte le forze dell’ordine nazionali. In occasione della tappa milanese sarà premiata la Sezione Semiologia che sarà conferito al Grande Oriente d’Italia, interverrà la più alta carica, il Gran Maestro Dott. Stefano Bisi. Il premio sarà conferito per la forza di volontà e determinazione nell’agire verso i propositi di pace e fratellanza che si trasmettono attraverso i simboli al pensiero umano, presentando costanza e diffusione della cultura in modo multidisciplinare e per avere come fine il miglioramento dell’uomo e della sua condizione. Molto importante il progetto filantropico interno al progetto, che prevede una raccolta fondi su maglie special edition che finanzieranno borse di studio, progetti culturali e recupero di beni artistici sul territorio nazionale. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook - Leonardodavinci2019. Per informazioni è possibile scrivere al numero whatsapp +393486455905.