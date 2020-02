Boffalora in Love

Venerdì 14 febbraio verrà installato un cuore rosso di 2,4 metri in Piazza IV Giugno, lungo le sponde del Naviglio Grande... per foto davvero super romantiche!

Siamo pronti a vivere uno dei momenti più romantici dell'anno: San Valentino! La festa per eccellenza di tutti gli innamorati. Anche l'Amministrazione Comunale di Boffalora Ticino si unisce ai festeggiamenti, tingendo di rosso il paese. Venerdì 14 febbraio verrà installato un cuore rosso di 2,4 metri in Piazza IV Giugno, lungo le sponde del Naviglio Grande. Per tutto il week end sarà possibile dedicare alla persona amata una foto davanti al cuore, nella magica atmosfera di Boffalora. Per i più social è possibile condividere le foto con l'hashtag #boffalorasopraticino.