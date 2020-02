Via Branca: cimitero e viabilità

Interventi per due obiettivi importanti: un più funzionale accesso al cimitero cittadino e lo snellimento della circolazione in un punto nel quale talora è davvero intensa.

Un nome lo ha già: via Branca. A mancare all'appello sono, invece, tutti quegli interventi di urbanizzazione che la renderà agibile. Lavori che figurano in cima alla lista della giunta del sindaco di Dairago Paola Rolfi. "La via non è ancora asfaltata - dice il primo cittadino - e Cap Holding realizzerà un sistema di fognatura". Lo scopo non è naturalmente soltanto creare una nuova strada, perché il progetto è a servizio di un obiettivo di più ampia portata, ossia dare vita ad un nuovo ingresso per il cimitero. La spiegazione della necessità è presto detta: "Il nostro camposanto - continua Rolfi - si sta sviluppando in verticale e, quindi, dall'ingresso alla sua fine si crea una situazione che può risultare disagevole per alcune persone che vi si recano ed alla quale vorremmo porre rimedio". Questo è, però, uno dei valori aggiunti che via Branca, una volta ultimata, si candida ad avere. Ve ne è anche un altro non meno rilevante. "Sulla via Branca - conclude il sindaco - puntiamo, infatti, molto per cercare di deviare il traffico che va dal centro cittadino verso Villa Cortese". Via Branca sembra, allora, già destinata a venire incontro a due esigenze primarie: un più funzionale accesso al cimitero cittadino e lo snellimento della circolazione in un punto nel quale talora è davvero intensa. Adesso l'attenzione è, pertanto, concentrata sulla realizzazione delle opere atte a renderla percorribile, dalla fognatura all'asfaltatura e fino all'illuminazione.