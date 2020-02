"Siamo con il nostro segretario federale, Matteo Salvini, con cui lavoriamo a sostegno delle nostre battaglie: autonomia, sicurezza, sviluppo economico".

"Sono onorato e orgoglioso di aver contribuito alla fondazione della nuova Lega Lombarda - Salvini Premier insieme al Governatore Attilio Fontana, i senatori Stefano Borghesi e Gianmarco Centinaio e agli onorevoli Paolo Grimoldi e Daniele Belotti. Un soggetto politico che fa parte del progetto della Lega - Salvini premier e che, come sempre, lavora per il territorio, nel solco del buon governo in Regione. Siamo con il nostro segretario federale, Matteo Salvini, con cui lavoriamo a sostegno delle nostre battaglie: autonomia, sicurezza, sviluppo economico del tessuto produttivo tutela dell'occupazione. Vogliamo Salvini premier al più presto, affinché prenda per mano questo nostro martoriato Paese e lo faccia uscire dalla palude in cui il governo giallorosso delle tasse ci ha fatto piombare" così il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.