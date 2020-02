Con un filo di solidarietà...

"L’Albero sarà collocato in piazza San Martino a Inveruno nel periodo natalizio. Al termine delle festività l'albero verrà smontato e verranno realizzate coperte".

Inveruno guarda già al Natale 2020 e lo fa con uno sguardo di sostenibilità e delicatezza davvero unico. Il Comune con la 'Caritas Ambrosiana' cittadina, infatti, propone l'iniziativa 'Il filo della solidarietà - per un Natale creativo, inclusivo e solidale'.

"Questa bella iniziativa è un progetto che intende, come in altre parti d’Italia, realizzare un #AlberoDiNatale fatto interamente di mattonelle di lana lavorata all’uncinetto. L’Albero sarà collocato in piazza San Martino a Inveruno nel periodo natalizio. Al termine delle festività, dopo aver smontato l’albero, le mattonelle di lana verranno divise in modo da creare delle coperte che saranno poi donate in beneficenza.

L’avvio e il coordinamento del progetto sarà seguito da un gruppo di volontarie della Caritas Parrocchiale".

Si tratta di un’iniziativa collettiva che intende:

- creare momenti di condivisione, aggregazione e collaborazione tra le persone di Inveruno e Furato e le varie realtà presenti che vorranno aderire al progetto (Casa Famiglia Azzalin, Centro Ricreativo Inveruno APS – ex APAI, scuole, oratori, associazioni…);

- valorizzare l’arte dell’uncinetto in un linguaggio nuovo, ma con radici antiche, affermando così una nuova forma di arte urbana ecologica e multicolore;

- promuovere l’incontro tra generazioni diverse con lo scopo di tramandare conoscenze e abilità antiche;

- promuovere la solidarietà e rafforzare il senso di comunità;

- valorizzare la manualità attraverso la realizzazione di progetti a sfondo sociale;

- promuovere il nostro paese e abbellirlo nell’ambito delle festività natalizie 2020.

"Tutti potranno partecipare al progetto. Come? Donando lana anche riciclata realizzando le mattonelle (misurre 10x10cm; unicinetto 3 mm) sponsorizzando l’iniziativa collaborando all’assemblaggio. Il gruppo Il filo della solidarietà si ritrova ogni giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17.00 presso il Palazzo Comunale in via Sen. Giovanni Marcora 38/40 (presso la Sala delle Vetrate)".

Referenti:

Rosangela e Daniela

mail: ilfilodellasolidarieta [at] gmail [dot] com

Durante l’anno saranno organizzati momenti di promozione del progetto in occasione delle manifestazioni e degli eventi di Inveruno e Furato.