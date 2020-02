"Attenti ai finti tecnici"

L'appello del sindaco Walter Cecchin. Lo stesso primo cittadino, infatti, è stato informato di falsi tecnici di acqua, gas e luci che si aggirerebbero in paese.

Ci risiamo. A San Giorgio su Legnano riesplode il fenomeno dei potenziali truffatori. E questo a pochi giorni dall'incontro promosso da Amministrazione e Forze dell'ordine con i cittadini proprio per metterli in guardia dai malintenzionati. Il primo cittadino Walter Cecchin ha avuto, infatti, da alcuni abitanti la segnalazione di falsi tecnici di acqua, gas e luce che si aggirano per le vie del territorio in cerca di colpi da mettere a segno. E, sui social, ha allertato prontamente la popolazione affinché faccia tesoro dei consigli avuti, appunto, solo pochi giorni fa. E siccome "repetita iuvant", li ribadisce a chiare lettere: "Cari sangiorgesi non aprite assolutamente e avvisate il 112 o la Polizia Locale allo 0331404074; chiedo ai negozianti di informare i clienti più anziani". Pensionati e fasce deboli della popolazione, infatti, sono particolarmente esposti a questi odiosi tentativi di raggiro, che spesso costano loro la perdita di oggetti di enorme valore economico o, più ancora, affettivo.