Punti luce a led

L'obiettivo ed il progetto dell'Amministrazione comuanle: appunto dotare tutti gli oltre novecento punti luce del territorio di Dairago dell'illuminazione a led.

Il traguardo che si è posta ha un assetto ben definito: dotare tutti gli oltre novecento punti luce del territorio di Dairago dell'illuminazione a led. Un obiettivo che l'amministrazione comunale si propone di raggiungere per gradi. E per esso ha ricevuto tramite il Governo un sostanzioso contributo di 70 mila euro per imprimere una spinta nella direzione di un complessivo efficientamento energetico del paese. Intanto, però, una prima idea è già in campo: "A metà febbraio - dice il sindaco di Dairago, Paola Rolfi - partiremo con il posizionamento di tre nuovi pali sulla via circonvallazione per Olcella". Intervento quantomai prezioso per potenziare l'illuminazione di un'arteria da sempre a elevata densità veicolare e bisognosa quindi di un supplemento di sicurezza per essere percorsa senza rischi. "Questo progetto - aggiunge Rolfi - fa parte di un programma molto più vasto di riqualificazione di tutti i punti luce di Dairago e del posizionamento di lampade a led". Il discorso esigerà, puntualizza Rolfi, preliminarmente l'allestimento di un progetto complessivo che fissi modalità e tempistiche dei non pochi interventi da effettuare. Ma la strada maestra è già stata imboccata.