Bonfiglio lascia la Lega

Stefania Bonfiglio, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Magenta, ha deciso di dare le dimissioni dalla propria carica. Si siederà, ora, tra le fila del gruppo misto.

C’eravamo tanto amati. Ma, ora, la passione è finita. È rottura tra la Lega di Salvini e Stefania Bonfiglio, giovane (32 anni) capogruppo del partito all’interno del Consiglio comunale di Magenta, che ha deciso di dare le dimissioni dalla propria carica e andarsi a sedere tra le fila del gruppo misto. “A livello nazionale, non mi sento più rappresentata dalla Lega. Di conseguenza non ha più senso che la rappresenti nella massima assise cittadina” ci racconta a tarda sera, influenzata, ma comunque reduce da una riunione in Comune. “Ci sono tanti motivi... Ultimamente vedo una Lega che non sa bene che direzione prendere. Un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un’altra: che si creino diverse correnti di pensiero e se ne discuta, piuttosto! Della Lega mi affascinava il radicamento sul territorio, la piega sovranista. Ora vedo soltanto la caccia al consenso. Ammettere con me stessa tutto questo è stato pesante, dirlo agli altri è stata una batosta a livello emotivo”. Dal punto di vista locale, però, la questione appare diversa. “Si condividono un programma elettorale e un candidato sindaco, obiettivi che si portano avanti a prescindere dalla singola lista. Io lavorerò lo stesso a supporto di quel programma e del mio sindaco Chiara Calati e resterò Stefania Bonfiglio, quindi nei fatti per me non cambierà niente”. Rimane il fatto che, sulla carta, la maggioranza potrà contare su un voto sicuro in meno. “La mia decisione non dipende da questioni locali, non è di certo per l’assessorato che non è arrivato dopo le elezioni amministrative. Sto ricevendo tante manifestazioni di affetto e sostegno da parte dei magentini, per questo ho deciso di non dimettermi. Sono certa che non deluderò le 145 persone che alle elezioni avevano espresso una preferenza diretta per me, lavorando per la città in maniera disinteressata”.