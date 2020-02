Giovani per una 'Vita in Comune'

L’oratorio San Tarcisio di Dairago ha organizzato ‘Vita in Comune’, “Un’esperienza di vita e di fede” rivolta agli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

L’oratorio San Tarcisio di Dairago ha organizzato ‘Vita in Comune’, “Un’esperienza di vita e di fede” rivolta agli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Lo spirito con cui è stata organizzata l’iniziativa è quello della condivisione: del quotidiano, dello studio, della vita spirituale e dei momenti di svago. ‘Vita in Comune’ partirà domenica 1 marzo e si concluderà una settimana dopo, alle 18 del 7 marzo. I giovani iscritti abiteranno nell’oratorio di Dairago, in cui saranno messi a disposizione l’appartamento del coadiutore e gli spazi comuni. Per partecipare, occorre pagare una quota di 35 euro a persona. Per ulteriore informazioni, contattare: 340 4575695, giovanni [dot] mazzilli [at] gmail [dot] com