Manno in campo con una lista

Chi frequenta i social lo vede sempre particolarmente attivo e partecipe nel commentare i vari aspetti della vita di Busto Garolfo. Adesso lui, Marcello Manno, ha deciso di compiere il passo successivo: costituire una propria lista civica con la quale coinvolgere chi desidera impegnarsi per il paese e dare un proprio contributo di proposta e azione. Manno annuncia questa sua decisione direttamente dal suo profilo Facebook: "Cari compaesani - scrive - una scelta obbligata che non avrei mai voluto fare, ma, vista la scarsa preparazione e la poca voglia di fare da parte di questa Amministrazione, mi trovo costretto a scendere in campo per cambiare la sicurezza del paese, per oppormi con forza contro questa discarica". Manno pensa ad un raggruppamento, prosegue, "Fatto di gente preparata: avvocati, dottori commercialisti, ingegneri e operatori sociali che fanno sociale". E mette sul tavolo già anche qualche proposta concreta su cui cominciare a lavorare con chi sceglierà di seguire il suo cammino: telecamere e creazione di una navetta per stabilire "Un filo conduttore tra Busto Garolfo e Olcella" per realizzare un collegamento per assistenza sanitaria e viabilità. Tra i suoi obiettivi figura una collaborazione a tuttocampo con i commercianti "Lasciando loro gli spazi antecedenti agli ingressi dei locali gratuiti per poter aumentare gli introiti, mettendo tavolini e quant'altro serva alla loro attività". Altre sue priorità sono sostegno al sociale, "Far pagare meno tasse e sviluppare l'economia di questo paese". Vi è poi spazio pure per pulizia e ampliamento dell'area cani con un centro che si prenda cura delle necessità degli animali "Ogni volta che ci sarà bisogno di proteggerli". A breve, inoltree, la lista sarà costituita dinanzi al notaio e riceverà, quindi, l'ufficialità della sua esistenza.