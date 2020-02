La piazza con l'aiuto dei bimbi

Il progetto per piazza Francesca della Croce: studiato e pensato grazie anche al prezioso coinvolgimento degli studenti di quarta e quinta Elementare.

Del suo potenziamento si parla da circa vent’anni. Da quando, cioè, avrebbe dovuto ospitare uno spazio sotterraneo da adibire a sede di associazioni come Pro Loco e banda. Era stato predisposto un cantiere e ogni cosa sembrava filare per il meglio, poi, intorno al 2005, tutto si è fermato per una non meglio specificata “impossibilità a procedere”. Piazza Francesco della Croce a Dairago era così rimasta nel novero delle incompiute, in presa al degrado. Ma, appena insediatasi, la giunta del sindaco Paola Rolfi ha deciso di riprendere in mano il discorso e di riprogettare quello slargo. E ora, al posto della gigantesca buca che era rimasta a suggello di un’iniziativa non portata avanti, vi è un triangolo con un’aiuola. Che salva, al contempo, la sicurezza e l’estetica. Per quell’area di 9000 metri quadrati si è fatto strada un progetto composito, un lotto per mercato e parcheggi, ed ora una zona da abbellire a parco con le idee emerse dal coinvolgimento dei bambini di quarta e quinta Elementare. “La struttura - spiega Rolfi - era proprio brutta e insicura quando vi era ancora la buca per i lavori incompiuti, abbiamo messo una recinzione per potenziare la sicurezza e poi naturalmente abbiamo provveduto a coprire la buca, era il 2018; e adesso stiamo per realizzare, con il contributo dei giovani alunni, un’area a verde”. Coadiuvati dagli insegnanti, i piccoli ci hanno dato dentro con decisione a suon di creatività, per un coinvolgimento che si inquadra in un preciso intento dell’Amministrazione comunale di realizzare la ‘Città dei bambini’. “I bambini - spiega Rolfi - hanno intervistato nonni, genitori e altri bimbi e hanno potuto così avere elementi utili riguardo al progetto che volevano realizzare, circa una decina di giochi: come Amministrazione abbiamo messo a disposizione la somma di 50 mila euro per finanziare queste loro idee”.