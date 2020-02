"Cittadinanza onoraria Procuratore"

Anche il Movimento 5 Stelle di Busto Garolfo ha condiviso la richiesta dei consiglieri regionali di proporre il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri.

Anche il gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle di Busto Garolfo ha accolto e condiviso la legittima richiesta dei consiglieri regionali di proporre il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, alla cittadinanza onoraria di Busto Garolfo. “A tal fine - spiegano in un comunicato stampa - abbiamo provveduto a depositare, presso la segreteria comunale, una mozione con la seguente motivazione: si apprende della volontà delle cosche di mettere a tacere il Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, con un attentato. Vogliono interrompere certi filoni che, oltre a perseguire i soliti malavitosi, stanno evidenziando pesanti complicità nel mondo dell’imprenditoria, della finanza, della politica e della massoneria deviata. Visto che gli approfondimenti del Procuratore Capo Gratteri arrivano anche in Lombardia, pensiamo sia necessario fargli sentire la nostra forte vicinanza e proporlo per la cittadinanza onoraria in ogni singolo Comune della nostra regione. Sarebbe, inoltre, un segnale forte di una scelta di campo a sostegno della legalità e della giustizia”.