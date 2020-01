Il nuovo podcast del mensile della strada 'Scarp de' tenis'. Oltre alla radio, anche iTunes, Spotify Google Podcast, Castbox, Stitcher, Overcast, Podbean, Deezer.

È sbarcato su tutte le principali piattaforme il podcast del mensile della strada 'Scarp de' tenis'. Si chiama 'RadioScarp', esattamente come il programma di storie e approfondimenti sociali che da 14 anni va in onda ogni giorno sulle frequenze di Radio Marconi (FM 94.8). Ora, oltre alla trasmissione in radio, la redazione di 'Scarp de' tenis' ha deciso di diffondere le proprie storie anche attraverso questo formato, che da qualche settimana si può ascoltare sulle piattaforme più utilizzate come iTunes, Spotify, Google Podcast, Castbox, Stitcher, Overcast, Podbean, Deezer. I podcast non sono una novità, si tratta di un formato nato nel 2004, ma nell'ultimo anno ha conosciuto una nuova vita e una rapida diffusione. Nel 2019 in Italia sono stati circa 12 milioni i fruitori di podcast. Complice del successo, la possibilità di ascoltarli ovunque attraverso il proprio smartphone, e quindi di utilizzare tempi come gli spostamenti per strada, in auto o con i mezzi pubblici. Il podcast si sta oggi rivelando un ottimo strumento non solo di intrattenimento, ma anche di informazione. 'RadioScarp' propone in ogni puntata (la frequenza è di tre nuovi podcast a settimana) un approfondimento sociale su un tema caldo, un'esperienza dal mondo dell'associazionismo, una storia di vita. Il programma è attualmente condotto e realizzato da Luca Cereda e Marta Zanella. Il podcast si può ascoltare inserendo il link del feed RSS nella propria app di podcasting oppure sulle piattaforme Spotify, iTunes e Google Podcast.