Sorgeva proprio a ridosso della parrocchia ed era un luogo che diversi cittadini avevano preso a punto di riferimento per gli spettacoli che vi si mandavano in scena.

Per diversi anni ha assolto una funzione preziosa sul piano culturale e aggregativo: ora, però, il Cineteatro di Villa Cortese è in disuso da tempo. E i ricordi sono affidati a qualche persona che, in paese, ne potè fruire. Sorgeva proprio a ridosso della parrocchia ed era, appunto, un luogo che diversi cittadini avevano preso a punto di riferimento per gli spettacoli che vi si mandavano in scena. E varrà ricordare che quel "Cineteatro" ha anche una valenza storica particolare perché in esso ha forgiato il suo talento da comico Giacomo Poretti, villacortesino doc e componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Una sua riapertura era stata auspicata gli scorsi anni da diverse persone. Ma non se ne è mai fatto nulla. E il sindaco Alessandro Barlocco conferma sinteticamente: "il cinema è di proprietà parrocchiale e al momento non ci risulta proprio ci siano ipotesi per riaprirlo". Vuoi per l'apertura di diversi multisala nella zona che hanno finito per strangolare gli impianti di dimensioni meno consistenti, vuoi per il fatto che i fruitori di prodotti teatrali e cinematografici a essi si sono rivolti progressivamente nel tempo, di quel 'Cineteatro' restano soltanto le saracinesche abbassate e una serie di ricordi di quanto sapesse attirare e coinvolgere la popolazione nei suoi tempi aurei. Che, salvo clamorose soluzioni, non faranno più ritorno.