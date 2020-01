"Cittadini, quali opere?"

Lo scorso anno aveva fatto registrare un buon successo. Così, anche in questo 2020, Dairago ripropone il bilancio partecipato. I cittadini sceglieranno cosa fare.

Lo scorso anno aveva fatto registrare un buon successo. E, allora, ricetta vincente non si cambia, ma si ripropone potenziata. La giunta del sindaco di Dairago Paola Rolfi torna, infatti, a scommettere sul bilancio partecipato, ovvero a mettere a disposizione dei cittadini con un esperimento di 'democrazia diretta' una somma che saranno essi stessi ad indicare per quali opere debba essere investita. "Nell'anno 2019 - spiega l'assessore Marco Mazzetti - abbiamo avuto una buona risposta da parte della popolazione, segno che questa proposta funziona. Così abbiamo pensato di riproporlo anche per quest'anno, destinando la somma di 40 mila euro". Nel 2019, infine, la votazione si concentrò soprattutto sulla realizzazione di un progetto di parco con strutture naturali per bambini con la creazione di una teleferica e di un'area giochi in legno.