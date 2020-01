Dopo più di trent’anni di carriera con gli Statuto, con cui si è esibito su palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar.

Da oggi è online il video di “SENTIMENTI TRAVOLGENTI”, la title-track del primo album da solista del leader degli Statuto OSCAR, disponibile in vinile, in digital download e sulle principali piattaforme streaming (distribuito da Universal Music).

Il video, visibile al seguente link https://youtu.be/b5WHvwSQsLk, è stato girato lo scorso 23 giugno in occasione dell’opening act del concerto di TONY HADLEY al Gru Village di Grugliasco (TO).

“SENTIMENTI TRAVOLGENTI” è un brano che parla di come l’attrazione fra due persone possa essere tanto forte da trasformarsi in un sentimento inarrestabile, superando i limiti delle convenzioni e delle condizioni esterne.

«L’amore non è un’istituzione – dichiara Oscar – capita di incontrarsi fra persone già impegnate ed essere attratti in modo ingestibile e istintivo. Dall’attrazione si passa ai sentimenti, che diventano “travolgenti” e superano formalità e formalismi senza scrupoli e pudori. “Sentimenti Travolgenti” parla proprio di questo».

Domenica 2 febbraio, alle ore 21.00, OSCAR sarà in concerto al “Mikasa” di BOLOGNA (via Emilio Zago, 14) per l’ultima tappa del “SENTIMENTI TRAVOLGENTI TOUR”. Durante il live, il cantautore torinese presenterà al pubblico una scaletta composta dai brani tratti dal suo ultimo album “SENTIMENTI TRAVOLGENTI”, il primo da solista, e dalla discografia degli Statuto. Ad accompagnare Oscar sul palco, Enrico Bontempi alla chitarra e Luigi Rivetti alle tastiere.

Dopo più di trent’anni di carriera con gli Statuto, con cui si è esibito su palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar, per la prima volta OSCAR ha intrapreso un percorso artistico da solista con un progetto discografico che punta ad uno stile raffinato e mai banale, fatto di sonorità ricche ed eleganti e insieme accessibili ed orecchiabili.

Prodotto da Pietro Foresti, “Sentimenti Travolgenti” (udsc.lnk.to/sentimentitravolgenti) è un album composto da 8 brani che con eleganza lessicale e attenzione estetica ruotano attorno a tematiche sentimentali, non esclusivamente amorose. Il singolo che ne ha anticipato l’uscita, “Lei Canterà” è una canzone che descrive come in una fotografia il momento in cui Oscar conobbe Mia Martini durante il Festival di Sanremo del 1992.

Questa la tracklist di “Sentimenti Travolgenti”: “Rimani”, “Provaci Con Me”, “Sentimenti Travolgenti”, “Avversaria E Bella”, “Lei Canterà”, “Ti Amo”, “Invisibile”, “Neanche Lei”.

Diplomato in contrabbasso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, dopo aver suonato in varie orchestre sinfoniche in Italia e all'estero, Oscar Giammarinaro è entrato nel mondo della musica leggera fondando nel 1983 gli Statuto, band con la quale ha pubblicato 15 album in studio e 2 dal vivo, guadagnandosi spazio nelle classifiche di vendita di dischi. Affiancando da sempre all'attività artistica il mestiere di professore di musica nelle scuole medie, Oscar ha suonato in più di 1000 concerti tra Italia e resto del mondo, salendo sui palchi più importanti della musica italiana: da quelli del Festival di Sanremo e del Festivalbar a quello del Primo Maggio a Roma. Nel 2019, Oscar decide di intraprendere anche una carriera da cantante e autore solista, con la quale esplora sonorità nuove e diverse, fondendo il pop inglese e la musica afroamericana (di cui è grande appassionato e conoscitore) con la tradizione melodica italiana.