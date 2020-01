Ancora una volta l'iniziativa ha fatto centro. Il ciclo di conferenze 'Alzheimer Café', organizzato da Croce Azzurra Ticinia, Comune e Piano di Zona è stato un successo.

Ancora una volta l'iniziativa ha fatto centro. Il ciclo di conferenze 'Alzheimer Café', organizzato da Croce Azzurra Ticinia, Comune e Piano di Zona ha di nuovo avuto la preziosa funzione di porre l'attenzione sulla gravità di questa patologia e sulla necessità di affrontarla, intrecciando l'aspetto sanitario con quello dell'assistenza umana. Perché le cure mediche, il parlarne, la capacità di stare vicini a chi ne è affetto e di promuovere un sostegno di rete possono davvero fare molto per dichiarargli guerra. Quella che si è conclusa è stata l'undicesima edizione del ciclo di incontri e la quinta dell'introduzione dello spazio per dialogarne: "Alzheimer Café - spiegano - è un luogo dove i malati di Alzheimer e i loro familiari, affiancati da professionisti (medici, psicologi, specialisti) e volontari formati hanno l'opportunità di svolgere attività stimolanti e condividere esperienze, difficoltà, strategie per affrontare al meglio la quotidianità". Lo spirito che caratterizza questo spazio è stato evidenziato dal vicesindaco Giambattista Bergamaschi: "Siamo ormai giunti all'undicesimo ciclo - dice - E grazie alla sinergia tra Amministrazioni comunali del territorio, Croce Azzurra e specialisti del centro Alzheimer della Asst Rhodense quest'attività a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari è diventata una realtà proficua e duratura". E questo perché, prosegue, "l'Alzheimer Cafè, oltre ad offrire attività creative e di stimolazione cognitiva ai pazienti e supporto formativo e psicologico ai familiari è un luogo di relazioni , amicizie, sentimenti e condivisioni, si è insieme ad affrontare questa dura malattia tra ironia, sofferenza, solidarietà, sorrisi, pianti, abbracci e speranze, non più soli ma insieme". Bergamaschi ricorda che il discorso ha preso le mosse nel 2009 quando l'associazione legnanese 'A per non dimenticare' e l'Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate Milanese ora Asst Rhodense si strinsero la mano per organizzare l'iniziativa. I numeri danno conto che l'iniziativa è stata una scommessa vinta: circa 50 incontri organizzati in dieci anni e in sette Comuni diversi, corsi per volontari che formano circa 15 persone, serate informative che ne hanno attirate anche duecento. L'edizione villacortesina di quest'anno è stata archiviata a suon di musica con l'esibizione degli allievi del progetto 'Sarà Banda' del corpo bandistico San Filippo Neri e della Young Band del corpo musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo. Anche l'universo sonoro serve ad impugnare la spada contro questa patologia che, se affrontata unendo gli sforzi, può davvero essere ridimensionata in modo consistente.