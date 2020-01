A scuola di legalità

Gli studenti dell'istituto superiore 'Torno' hanno incontrato, sabato scorso (25 gennaio), i Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano. Consigli contro il bullismo e le truffe.

Al Torno di Castano riprendono gli incontri del sabato dedicati alla legalità: dopo la presenza di don Burgio e dei ragazzi del Beccaria, lo scorso 25 gennaio l'aula magna dell'istituto ha accolto gli interventi del capitano dell'Arma dei Carabinieri Domenico Cavallo, del Comando Compagnia di Legnano, e del luogotenente Cosimo Paglialonga, comandante della caserma castanese. I Carabinieri contro il bullismo - I Carabinieri, sempre pronti alla collaborazione con la scuola di piazzale Don Milani, hanno presentato la loro attività di contrasto all’illegalità sul territorio e di intervento nei casi che lo richiedano. In particolare, rivolgendosi agli alunni delle quarte e delle quinte presenti, si sono soffermati sulla necessità di combattere il bullismo in ogni sua manifestazione, perché tale forma di comportamento violento sempre più spesso finisce per richiedere l'intervento dei militari. Il richiamo degli uomini dell'Arma ha incontrato un uditorio consapevole, visto l'impegno di sensibilizzazione dedicato negli anni dal 'Torno' alla battaglia contro il bullismo e che aveva visto nel 2017, in occasione della promulgazione della legge 71 del 2017 contro il cyberbullismo, la presenza della senatrice Elena Ferrara, prima firmataria e promotrice della norma. I due ufficiali hanno sottolineato come il loro intervento sia spesso la conclusione di situazioni che potevano essere prevenute perché la violenza emerge solo quando la vittima riporta lesioni tali da dover ricorrere e cure mediche, ma la quasi totalità dei casi di violenza non viene denunciato, impedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Ecco l'importanza di aiutare sempre chi è in difficoltà. Studenti coinvolti contro le truffe - La mattinata è servita anche, come è uso in ogni circostanza nella quale l’Arma organizza incontri pubblici, per allertare nuovamente la popolazione del dilagare nel territorio di truffe con vittime privilegiate gli anziani. I Carabinieri hanno sollecitato gli studenti a fare attenzione per proteggere i loro nonni, spesso vittime di farabutti senza scrupoli, ricordando che il mezzo più efficace per difendersi è di non far entrare in casa nessuno sconosciuto.