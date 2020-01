'Lions Club Naviglio'

'Lions Club satellite Naviglio Grande': tra gli obiettivi il sostegno al sociale ed alla cultura. Un'importante realtà che partendo dal presente guarda con attenzione al futuro.

Dal 1917 il Lions Club, l’organizzazione internazionale più grande al mondo che vanta circa 46.000 club e 1.36 milioni di soci, si impegna attivamente per il bene civico, culturale, sociale e morale delle comunità. Tanti i fini che i membri del Lions condividono e promuovono, affiancati da un codice etico d’eccellenza. Nell’aprile 2017, presso la Sala consiliare di Villa Annoni, veniva ufficialmente costituito il ‘Lions Club satellite Naviglio Grande’ legato al club L.C. Giuseppe Maggiolini di Parabiago, con la volontà di aiutare le comunità di Cuggiono e dei paesi limitrofi con opere e servizi per il bene comune. In particolare, lo scopo ultimo è quello di raccogliere fondi da destinare ai progetti di restauro della serra esotica (Limonaia) situata in Villa Annoni. Gli eventi promossi, finalizzati al sostegno di tale progetto, sono stati diversi: dalla giornata dedicata alla prevenzione della ambliopia, al service sul diabete, pensato con lo scopo di spiegare l’importanza della prevenzione, oltre a diversi momenti di promozione e sostegno della ricerca. Tanti gli eventi già svolti e tanti quelli in programma, nati dalla volontà di arricchire le nostre comunità. Chiunque desideri mettersi in gioco, dando così un contributo reale per migliorare il nostro paese, può richiedere maggiori informazioni su come entrare a far parte del club, scrivendo a lionsclub [dot] navigliogrande [at] gmail [dot] com