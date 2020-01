Il Comune su WhatsApp

Il Comune di Inveruno ha attivato il servizio di comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Il Comune di Inveruno ha attivato il servizio di comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Il servizio è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto. Come si attiva il servizio di messaggistica dal Comune? È necessario disporre di uno smartphone, di qualsiasi marca, con l’applicazione WhatsApp installata, memorizzare il numero 3938663302 come ‘Inveruno News’ e inviare un messaggio tramite WhatsApp allo stesso numero, con scritto 'Inveruno News ON'. Ogni numero telefonico resterà anonimo. Il servizio è unidirezionale, non si può rispondere o contattare il Comune tramite Whatsapp. Per cancellarsi basta scrivere ‘STOP Inveruno News’.