"Anche se non ho più impegni lavorativi che mi obbligano a dover uscire per forza pur se le giornate non sono belle, tutti i giorni guardo le previsioni meteo in TV dopo il telegiornale per sapere come sarà il domani. I miei nipoti mi prendono in giro perchè mi ritengono antiquata ormai le previsioni si guardano sul cellulare in tempo reale mi dicono, ma io sono rimasta all’antica. Anzi cerco di insegnare loro un metodo ancora più antico per prevedere il tempo che farà, quello che mi avevano insegnato ai tempi i miei genitori che a loro volta era stato tramandato. Il metodo consisteva nel segnare sul taccuino il tempo che faceva nei primi dodici giorni dell’anno. Ad ogni giorno corrispondeva un mese, il primo a Gennaio, il 2 a Febbraio, il 3 a Marzo e così via...Se quel giorno era bello voleva dire che il tempo sarebbe stato bello per tutto il mese corrispondente. Ovviamente si dovevano rapportare alla stagione, il freddo intenso si tramutava in caldo torrido, la nebbia si tramutava in afa, se la mattina era bello e il pomeriggio meno voleva dire che la prima metà del mese era calda la seconda meno e via di seguito... Tutti lo facevano, era molto importante poter in qualche modo prevedere il tempo per potersi regolare con il lavoro nei campi, ed io ancora oggi mi diverto a farlo. Devo dire che qualche volta in questi anni ho notato che erano più azzeccate le previsioni meteo antiche di quelle super moderne di oggi, tanto che i miei nipoti mi chiedono di tenere bene il conto per sapere come sarà il tempo nei mesi delle loro ferie. Quest’anno i giorni 7 e 8 ha fatto molto freddo con tanta nebbia, se le mie previsioni non falliscono vorrà dire che Luglio e Agosto saranno molto caldi con tanta afa, ideali quindi per scappare al mare o in montagna. Non so se saranno giuste, sicuramente non è un metodo infallibile anzi è molto approssimativo ma mi piace mantenere viva questa tradizione e trasmetterla ai miei nipoti, dopotutto se i nostri vecchi le usavano per la semina e il raccolto qualcosa di vero ci sarà stato... chissà!" (Nonna Mariuccia, Cuggiono)