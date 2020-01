Se ne parla da circa quindici anni e adesso il suo decollo sembra finalmente pronto: la nuova scuola Elementare destinata a sorgere nell'area di via Bertarelli a Villa Cortese.

Se ne parla da circa quindici anni e adesso il suo decollo sembra finalmente pronto. La nuova scuola Elementare destinata a sorgere nell'area di via Bertarelli a Villa Cortese, nelle vicinanze dell'oratorio si appresta a lasciare la fase dell'idea per abbracciare quella della realtà. L'Amministrazione ha proceduto, infatti, ad affidarne i lavori assegnando l'appalto ad un'impresa di Catania. A dare l'idea dell'imponenza dell'intervento concorre innanzitutto la cifra messa in campo per porlo in essere: 7 milioni e 550 mila euro, di cui 4 milioni e mezzo sono stati ottenuti da un finanziamento di un bando e gli altri 3, invece, sono stati in questi anni tenuti da parte dal Comune. "La nuova scuola - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - sorgerà in via XXV Aprile su un'area complessiva di novemila metri quadrati e vicino alla scuola sorgeranno la mensa e una palestra pensata, non solo per ospitare le società sportive, ma come centro polifunzionale per accogliere iniziative di vario genere". Più nello specifico, quindi, scuola comprenderà venti aule didattiche ognuna delle quali avrà a disposizione sedici posti e cinque adibite, invece, ad attività di laboratorio. Per quanto concerne il materiale di impiego per la realizzazione, l'edificio sarà in legno mentre la palestra con una struttura a prefabbricato. "Siamo davvero molto soddisfatti che questo progetto possa finalmente decollare - spiega Barlocco - se ne parlava da anni e, per una ragione o per l'altra, non si era ancora riusciti a dargli avvio".