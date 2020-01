Rifiuti sempre più 'green'

Garantire servizi essenziali è il compito iniziale di ogni Amministrazione. Ad Inveruno, si guarda al futuro tra sacco di carta per l’umido e ritiro domestico degli ingombranti.

Garantire servizi essenziali è il compito iniziale di ogni amministrazione; migliorarli e renderli sostenibili e pratici lo è di quelle più virtuose. La giunta guidata da Sara Bettinelli guarda avanti e dopo un periodo di sperimentazione sta diffondendo una nuova modalità di smistamento rifiuti. “Dopo 2 anni di sperimentazione positiva presso le utenze domestiche di dipendenti e persone delle associazioni - ci spiega Sara Bettinelli - l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare la transizione all’utilizzo dei sacchi di carta riciclata per la raccolta dell’umido. Con la distribuzione di questo gennaio 2020 inizieremo con nuove 1.000 utenze (under 50), per proseguire e concludere la transizione delle altre utenze con la distribuzione del 2021”. Ma perché utilizzare il sacchetto di carta riciclata? Primo perchè non produce odori è più resistente di quello in mater-bi e non ha scadenza (quelli in mater-bi scadono nel giro di 15-16 mesi), poi perchè è completamente compostabile e riduce il peso e il volume del rifiuto. Il nuovo saccheto va utilizzato esclusivamente coi cestelli areati. Non va chiuso con punti metallici ma semplicemente ripiegato. “Buone pratiche valide per tutti i tipi di sacchetti: tagliare e/o spezzettare i rifiuti più voluminosi; sgocciolare e strizzare i rifiuti prima di conferirli; non riempire i sacchetti fino all’orlo e non pressarli; avvolgere i residui di pesce, molluschi, carne, formaggi etc, in carta-casa o carta di giornale quotidiano, si evitano così moscerini e mosche; non usare assolutamente pellicole per alimenti trasparenti o d’alluminio. Ma vi è un’altra, sicuramente apprezzata, grande novità che riguarderà tutti i cittadini, ovvero la raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente porta a porta. “Col questo gennaio avrà inizio il nuovo servizio sperimentale di ritiro porta a porta dei rifiuti ingombranti con cadenza mensile - ci spiegano - per aderire al servizio sarà necessario prenotare il conferimento contattando il numero verde 800578078 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30. Per rifiuti ingombranti si intendono: poltrone, divani, sedie, mobili, reti da letto, materassi, valigie, apparecchiature elettriche ed elettroniche più voluminose quali frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici. Il servizio è gratuito. Unice accortezze sono peso (non superiore a 50 kg per singolo pezzo); quantità (non superiore a n. 4 pezzi per prelievo) e dimensioni (il lato maggiore non superiore a 2,70 m).