Ladri in un'abitazione: fermati

Hanno forzato la porta finestra dell’abitazione di una pensionata in via Ciro Menotti a Magenta, ma sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri. Nella notte tra martedì e mercoledì i militari avevano approntato un servizio per contrastare i furti nei Comuni di Corbetta, Sedriano, Robecco e, appunto, Magenta. I Carabinieri di Sedriano hanno notato un veicolo sospetto e lo hanno seguito tenendosi a debita distanza. Quando i ladri stavano fuggendo da via Menotti a bordo di una Seat Ibiza i militari sono usciti allo scoperto e li hanno bloccati. Nel frattempo la pattuglia aveva attivato, tramite la centrale operativa della Compagnia di Abbiategrasso, tutti gli altri mezzi che sono intervenuti a supporto. Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi arnesi da scasso, un paralizzatore ad impulsi elettrici, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, ma anche refurtiva rappresentata da 8 orologi, monili in oro, soldi per un importo di circa 350 euro. Tre sono gli arrestati, due uomini di 26 anni di nazionalità albanese e una donna romena di 27 anni. Sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza dell’Arma per essere sottoposti oggi, presso il tribunale di Milano, all’udienza di convalida con rito direttissimo..